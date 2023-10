Luister of bekijk nieuwe 90 minutes: "Het zwaaibeen van Jude Bellingham"

Gilles De Coster is nog niet terug van Ex on the Beach, dus leidt Joris Brys opnieuw de gesprekken tussen Sam, Filip, Gilles en Daan 'Huismans'.

Filip genoot van het zwaaibeen van Bellingham en zag een borstkus in de Manchester Derby. Ajax zag daarentegen door de bomen het Bosz niet meer.

Davy Roef mag misschien hopen op een plek in de EK-selectie, Filip op minder lichteffecten in het Lotto Park en Gilles dan weer op een oorkonde die hem richting Milaan stuurt. Veel luisterplezier!