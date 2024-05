"Teleurstelling is heel groot", maar ook zonder WK blijft Belgische voetbalbond vrouwenvoetbal steunen

De Belgische voetbalbond had maar al te graag de Red Flames in actie gezien op een WK in eigen land. De teleurstelling over het mislopen van de WK-organisatie is dan ook "heel groot". "Wie weet doen we in de toekomst nog eens mee."

Hadden België, Nederland en Duitsland iets meer kunnen doen? "Ik denk het niet", zegt Vandendriessche. "We hadden een sterke infrastructuur en ook het meest duurzame bid. We hadden heel wat troeven, maar anderzijds heeft elke regio ook zijn realiteit waarbinnen moet worden gewerkt."

Waar is het misgelopen? In een evaluatierapport van de Wereldvoetbalbond FIFA kreeg Brazilië een hogere score dan zijn Europese concurrenten. Vooral bij de Belgische gaststeden en stadions werden er vraagtekens geplaatst.

"De teleurstelling is toch wel heel groot", zegt Piet Vandendriessche, de CEO van de Belgische voetbalbond. "We hebben heel hard gewerkt met drie federaties om dit project naar onze regio te halen en dat is jammer genoeg niet gelukt. Ik moet nog een beetje bekomen van de teleurstelling, in alle eerlijkheid."

We hebben een veldslag verloren, maar we zien het als een opportuniteit om te kijken naar de positieve zaken.

"We hadden het WK heel graag binnengehaald, omdat het een ongelofelijke boost zou hebben gegeven aan het vrouwenvoetbal. We blijven ook volop inzetten op het vrouwenvoetbal, want er is nog enorm veel potentieel."



"Er is teleurstelling, maar onze efforts gaan niet verloren. Er is heel wat enthousiasme gecreëerd waarop we kunnen voortbouwen. We hebben een veldslag verloren, maar we zien het als een opportuniteit om te kijken naar de positieve zaken."



In 2027 niet, maar stelt België zich nog eens kandidaat voor 2031? "Wie weet doen we in de toekomst nog eens mee", besluit Vandendriessche. "Ik zal overleggen met de collega's. Wie weet wat de toekomst brengt."