Gaat droom van LeBron James om met z'n zoon te spelen in vervulling? "Bronny heeft zichzelf op de kaart gezet"

Zien we volgend seizoen na LeBron James ook zijn oudste zoon aan het werk in de NBA? Veel kenners hadden LeBron James junior - kortweg Bronny - al afgeschreven, maar tijdens de testdagen voor de NBA Draft heeft de 19-jarige guard zieltjes gewonnen. "Hij heeft getoond dat hij het verdient om op de radar te staan", klinkt het.

LeBron James senior, topscorer aller tijden in de NBA, heeft in het verleden nooit onder stoelen of banken gestoken dat het zijn droom is om in één team te spelen met zijn zoon Bronny. En hoewel hij nog altijd bij de beste spelers in de NBA hoort, is er toch stilaan haast mee gemoeid om die droom in vervulling te brengen. Eind dit jaar zal LeBron James immers de kaap van de 40 lentes ronden. In dat opzicht was het dan ook geen verrassing dat Bronny James zich onlangs kandidaat stelde voor de NBA Draft. Toch deed die beslissing ook veel wenkbrauwen fronsen. James junior kon dit seizoen immers geen potten breken op de universiteit van South California.

Het is een positieve week geweest voor Bronny James. Hij heeft zichzelf op de kaart gezet als mogelijke NBA-speler. draft-expert Jonathan Givony

Hoe realistisch is de NBA-toekomst van Bronny James dan? Heeft hij écht NBA-potentieel? Of is hij toch vooral "de zoon van"? "Hij is zeker een heel polarisende speler", weet de Amerikaan Jonathan Givony, een van de bekendste experts qua jong talent met NBA-potentieel. "Sommige scouts hebben al lang geleden beslist dat Bronny James geen NBA-speler is en vinden dat er alleen maar over hem gepraat wordt door zijn achternaam." Ook begin deze week was hij toch nog vooral "zoon van", bij de start van de Draft Combine, waarin de NBA-spelers in spe de scouts proberen te overtuigen van hun potentieel. Enkele dagen en enkele succesvolle testen later, klinkt er plots een ander geluid.

LeBron James en zijn vrouw Savannah kijken aandacht toe tijdens de testdagen.

"Ja, het is een positieve week geweest voor hem", bekent Givony. Bronny James heeft heel wat waarnemers aangenaam verrast tijdens de testdagen, onder het toeziend oog van zijn ouders. "Zijn atletische testen waren goed, zijn shot was goed, hij was sterk in de 5x5-wedstrijdjes en hij voelt het spelletje goed aan. Hij heeft zichzelf op de kaart gezet als mogelijke NBA-speler." En dus zijn de kansen dat Bronny James eind juni effectief gekozen wordt in de draft gestegen. "We schatten hem nu in als een late pick in de 2e ronde", zegt Givony. "Hij heeft getoond dat hij evenveel kwaliteiten heeft als sommige andere spelers. Hij verdient het om op de radar te staan."

"Niet bezig met samen met mijn pa te spelen"

Ondanks de goeie testen van de voorbije dagen is Bronny James toch nog altijd meer bekend dankzij zijn vader dan om zijn basketbalkwaliteiten. Maar met de droom van zijn pa - samen in de NBA spelen - is James junior naar eigen zeggen niet bezig. "Mijn mindset is om de NBA te halen, niet om met mijn vader in één team te spelen", vertelde hij eerder deze week. "Ik probeer gewoon om hard te werken en ik zie wel waar mij dat brengt." "Ik wil gewoon een naam maken voor mezelf. Ik wil Bronny James zijn, niet "de zoon van LeBron James". Als ik daarin slaag... dat zou geweldig zijn."

