Waarom duurt het WK rugby eigenlijk zo lang? "Om de 3 dagen een rugbymatch spelen, is onmenselijk"

De voorbije weken was Frankrijk in de ban van een WK. Het wereldkampioenschap rugby begon op 8 september met de openingsmatch tussen Frankrijk en Nieuw-Zeeland. En pas anderhalve maand later wordt de finale gespeeld.

Het is het langste WK rugby in de recente geschiedenis. "Een hele tijd duurde het 44 dagen, een weekje minder. Vroeger toen er nog maar 16 ploegen deelnamen, waren we er in een maand vanaf", vertelt commentator Floris Geerts.

Waarom duurt het zolang? Blijkbaar door de zware impact van de sport.

De vraag naar meer recuperatietijd kwam van de spelers zelf. "Niet in alle landen, maar bijvoorbeeld in Engeland wel", vertelt Mathias Rondou, directeur van Rugby Vlaanderen. "Vooral spelers die actief waren op het WK van 2003 - toen Engeland het WK won - hebben een klacht ingediend bij hun federatie en World Rugby. Ze hadden langdurige schade aan hun hoofd door de veelvuldige impact."

"Rugby is vrij laat professioneel geworden, pas na 1995. Dus in die jaren zijn de spelers veel krachtiger en sneller geworden. Dus in de jaren 2000 waren ze nog niet voldoende bezig met het welzijn van de spelers. Dat is de laatste jaren pas gebeurd."

Naast een langer WK kwamen er de laatste jaren bijvoorbeeld ook strengere regels rond de tackle. "Contact met het hoofd is ten strengste verboden." En er wordt ook getest met sensoren in de mondstukken. Die sensoren kunnen de impact op het hoofd van een speler meten.

Is veiligheid dan een grote prioriteit in het rugby dan in het voetbal? Geerts: "Dat weet ik niet, maar het is gewoon onmogelijk of onmenselijk om om de drie dagen een rugbymatch te spelen. Het contact is veel fysieker, de blessures zijn heftiger, dus de recuperatie duurt langer. Eén wedstrijd per week is al heel veel."

Het volgende WK zal er trouwens alweer anders uitzien. In 2027 nemen er meer teams deel, daardoor krijgen we kleinere poules. "Elk land speelt maar drie poulematchen. De poulefase zal minder lang zijn en het toernooi wordt compacter."