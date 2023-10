Vanaf vandaag is WK rugby toe aan kwartfinales: Europa tegen de rest van de wereld

Het WK rugby is een maand ver. Na een slopende poulefase zijn we dit weekend toe aan de kwartfinales. Door een speling van het lot is elke wedstrijd een duel tussen een team van het "oude continent" en een uit het zuidelijke halfrond. Wij zetten de vier wedstrijden even voor u op een rijtje.

kwartfinales Wales Argentinië zat 17u00 Ierland Nieuw-Zeeland zat 21u00 Engeland Fiji zon 17u00 Frankrijk Zuid-Afrika zon 21u00

Wales-Argentinië: "Voor Wales begint het toernooi nu"

Voor Wales, dat ongeslagen uit poule D komt, begint het WK eigenlijk pas echt in de kwartfinales. De nummer 7 van de wereldranking staat erom bekend dat ze in de knock-outfase van een groot toernooi het beste in zichzelf naar boven kunnen halen. In twee van de laatste drie WK's haalden de Welshmen de halve finales met hun typerende stijl: verdedigen alsof hun leven ervan afhangt en uitgaan van eigen kracht zonder rekening te houden met de reputatie van de tegenstanders. En tegenstander Argentinië is niet van het kaliber om Wales te bedreigen. Hoewel de Pumas een heel goede laatste poulewedstrijd speelden tegen Japan, verloren ze met Paolo Matera een van hun beste spelers. Enkele spelers om naar uit te kijken zijn de lichtvoetige Mateo Carreras bij Argentinië en zijn tegenhanger Louis-Reese Zammit bij Wales. Maar vooral de Welshe flanker Jac Morgan, die nu al een van de spelers van het toernooi wordt genoemd, lijkt een hoofdrol te zullen vervullen. In de laatste 10 jaar kon Argentinië slechts 1 keer van Wales winnen. Als de Welshmen de aanval van Argentinië vroeg kunnen lamleggen, dan ligt de weg naar de halve finale open.

Wales-sterspeler Jac Dawson.

VIDEO: Wales en Argentinië naar de kwartfinale

Ierland-Nieuw-Zeeland: "Dé match van het toernooi?"

"Dit wordt dé match van de kwartfinales en misschien wel van het toernooi." Alle volgers van het internationale rugby kijken likkebaardend uit naar de clash tussen de nummer één van de wereld, Ierland, en de All Blacks uit Nieuw-Zeeland. Ierland lijkt op dit ogenblik een onverslaanbare machine: meedogenloos aan de bal en onverzettelijk in de verdediging. De Ieren zijn nu al 17 wedstrijden ongeslagen en staan op één overwinning van het zegerecord aller tijden. Maar Ierland overleefde nog nooit de kwartfinales op een wereldkampioenschap en op hun pad kruisen ze niemand minder dan de All Blacks, die een abonnement hebben op WK-eremetaal. Hoe gaan de Ieren om met deze druk?

De All Blacks zitten in de underdogpositie, een zeer ongewone situatie. Maar ze wel weten wat het is om een groot toernooi te winnen Mils Muilana, rugby-analist Sky Sports NZ

"Nieuw-Zeeland verloor weliswaar de openingsmatch van Frankrijk, maar ze lijken te groeien in dit toernooi. Bovendien zitten ze in de underdogpositie, een zeer ongewone situatie. Maar de All Blacks weten wat het is om een groot toernooi te winnen", aldus Sky Sports-analist Mils Muilana. Het individuele talent en de snelheid bij de Nieuw-Zeelanders is vaak genoeg om "zwakkere" tegenstanders te verslaan, maar tegen Ierland zal ook de fysieke paraatheid van het hele team op de proef gesteld worden. Daar ligt de sleutel. Tot slot mogen we de impact van de 16e man niet onderschatten. Ierland zal opnieuw aangemoedigd worden door meer dan 50.000 dolenthousiaste supporters in het Stade de France.

Ierland-speler Bundee Aki viert een try.

VIDEO: Ierland en Nieuw-Zeeland naar de kwartfinale

Engeland-Fiji: "Een dubbeltje op z'n kant"

"Engeland-Fiji wordt een dubbeltje op z'n kant", aldus BBC-rugbycolumnist Matt Dawson. De Engelsen spelen een zeer wisselvallig toernooi. Ongeslagen in de poulefase, maar het geleverde spel is niet om over naar huis te schrijven. In de laatste wedstrijd tegen het kleine Samoa werd maar nipt gewonnen. Fiji van zijn kant werd tweede in zijn poule, waarin het won van grootmacht Australië, maar het verloor dan weer zijn laatste groepswedstrijd van Portugal, het kneusje van dit WK.

Fiji kwam amper twee maanden geleden winnen in Engeland Matt Dawson, rugbycolumnist BBC sports

Maar dat is volgens Dawson geen referentie: "Fiji zat met zijn hoofd al bij de match tegen Engeland. Laat ons niet vergeten dat de ploeg uit de Stille Zuidzee amper twee maanden geleden nog kwam winnen in Twickenham." Engeland heeft het voordeel van de ervaring, met een team dat gestoeld is op het WK-team van vier jaar geleden. Maar ook bij Fiji loopt nu veel meer ervaring rond. De helft van de spelers speelt bij grote Europese clubs. Het wordt een clash tussen de voorwaartse power en druk van Engeland tegen de tactische, gedisciplineerde en verdedigende Flying Fijians.

Fiji-topspeler Botia wordt omsingeld door Georgiërs.

VIDEO: Engeland en Fiji naar de kwartfinale

Frankrijk-Zuid-Afrika: "La France droomt van de titel"

"De laatste kwartfinale is de moeilijkste om te voorspellen", aldus BBC-columnist Matt Dawson. "Thuisland Frankrijk wordt, gesteund door een hele rugbynatie, voortgestuwd op een golf van enthousiasme en hoge verwachtingen. De druk is enorm. " De vraag die heel Frankrijk wakker hield, was of kapitein Antoine Dupont zou kunnen spelen. De aanvoerder van de Fransen en een van de beste spelers ter wereld brak op 21 september in de poulefase tegen Namibië zijn kaakbeen. Intussen werd hij al geopereerd en hij zal dit weekend terug op het veld staan als aanvoerder tegen Zuid-Afrika. Een mirakel. Zijn terugkeer zal Les Bleus een enorme boost geven.

De blessure van Antoine Dupont

Uittredend wereldkampioen Zuid-Afrika, langs de andere kant, kwam als tweede uit de poule met topfavoriet Ierland. "De Springboks hebben zeker de tools om Frankrijk te kloppen", aldus Matt Dawson. "Superieure pressing van de verdediging en keiharde tackles kunnen het aanvallende spel van de Fransen verstoren." "Maar als het op stilstaande fasen zou aankomen, dan heeft Frankrijk met 2 uitstekende kickers misschien een licht voordeel."