Regen deze herfstvakantie? Geen probleem! Dit is de goedgevulde sportkalender

Veldrijden

De slechtweersport bij uitstek: veldrijden. En dat is er deze herfstvakantie genoeg. We beginnen met een dubbel weekend: zaterdag is er de Superprestige in Ruddervoorde, zondag de Wereldbekerveldrit in Maasmechelen. De cross van zondag is live op VRT1.

Veel rust krijgen de renners niet want op woensdag is er al de Koppenbergcross. Ook live te bekijken op Sporza. Opgelet, want de starttijden zijn wat atypisch. De vrouwen vertrekken om 11.50 uur, de mannen om 14 uur.

En dan is het nog niet gedaan want het weekend erop is er al het EK veldrijden in Pontchâteau. Zaterdag en zondag zendt Sporza de wedstrijden bij de beloften en elite (mannen en vrouwen) uit, telkens vanaf 13.30 uur.