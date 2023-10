Meer dan 10 maanden na zijn beenbreuk verdedigt Manuel Neuer weer het doel van Bayern

Manuel Neuer stond meer dan 10 maanden aan de kant. Eind september sloot hij weer aan op training bij Bayern München.



Het is intussen van 12 november 2022 geleden dat Neuer in doel stond bij de Rekordmeister. Nadien volgde het WK in Qatar, waar hij met de Mannschaft in de groepsfase sneuvelde. Acht dagen na die uitschakeling brak hij zijn been.



"Het is een bijzondere situatie", legde Tuchel uit. "Ik kan zijn opwinding voelen. Hij toont nog steeds dezelfde kwaliteit. En hij heeft een pak ervaring."



"Hij geniet en mag trots zijn op zichzelf. Ik wil dat hij ook plezier beleeft aan dit moment. Dit zal hem kracht geven. We hopen dat hij snel de draad weer oppikt en dat alles goed gaat."



Neuer droomt van het EK van volgend jaar in eigen land. Bij de Mannschaft heeft hij echter met zeer stevige concurrentie af te rekenen van Barça-goalie Marc-André ter Stegen.



Bij Bayern werd zijn afwezigheid eerst opgevangen door de intussen naar Inter vertrokken Yann Sommer. Nadien nam reservedoelman Sven Ulreich plaats onder de lat.