Manuel Neuer breekt been tijdens skiën en moet streep trekken door seizoen

Manuel Neuer wou na het WK nog even op adem komen voor hij opnieuw op het trainingsveld stond bij Bayern München, maar dat liep niet zoals gepland.

"Het einde van het jaar had beter kunnen aflopen...", schrijft Neuer op Instagram.



"Ik wou mijn hoofd leegmaken tijdens een tourski, maar ik brak mijn rechteronderbeen. De operatie ging gisteren goed, veel dank aan de dokters."

"Toch doet het pijn dat mijn seizoen er al op zit."

Neuer kwam op het WK in Qatar in actie met Duitsland, dat al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Hij was toen net hersteld van een schouderblessure.

Bayern München, de leider in de Bundesliga, zal beroep moeten doen op tweede doelman Sven Ulreich of tijdens de wintermercato nog versterking moeten zoeken.