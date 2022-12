Standard moet Gilles Dewaele maanden missen met kruisbandletsel

De 26-jarige Dewaele stapte in januari 2022 over van Kortrijk naar Luik. Hij kwam dit seizoen in 11 van de 17 competitiewedstrijden in actie.



Zijn laatste partij was op 19 oktober op KV Mechelen (2-0), de week erna tegen Anderlecht bleef hij op de bank, de laatste 3 speeldagen hoorde hij niet meer bij de wedstrijdselectie.