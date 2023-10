8 doelpunten en 3 rode kaarten: Bayern verplettert Darmstadt in knotsgekke tweede helft

Twee helften, twee gezichten.



Na amper vier minuten moest Bayern München al met tien verder tegen Darmstadt. Kimmich verspeelde domweg de bal op de grote rechthoek en trok zijn rechtstreekse tegenstander - die alleen op doel zou besluiten - tegen de grond. Een klap die de thuisploeg niet te boven zou komen in de eerste helft.

Gelukkig voor de ploeg van Thomas Tuchel was Darmstadt solidair: ook de bezoekers pakten via Gjasula en Maglica nog twee - lichte - rode kaarten. Een beslissing die op veel ongeloof botste bij de blauwhemden.



En ja ... Elf tegen elf is het al moeilijk om Bayern te verslaan, met negen man is het gewoonweg onbegonnen werk.

In amper 20 minuten tijd draaide Bayern de bezoekers genadeloos door de gehaktmolen met 6 doelpunten. Sané maakte er twee, Müller pikte zijn graantje mee en ook de onvermijdelijke Kane was goed voor de dubbel.

Alsof hij ook naar de Beckham-docu had gekeken, maakte hij er zelfs eentje - met een gigantische lob - vanaf zijn eigen helft (bekijk hierboven).

En alsof de vernedering nog niet groot genoeg was, maakten wonderboy Musiala en opnieuw Kane - die goed is voor een hattrick - er nog 8-0 van in het slot. Bayern klimt zo naar de kop van de Bundesliga.