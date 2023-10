Wielrenster Julie Van De Velde loopt zondag de CrossCup: "Hopelijk maak ik me niet belachelijk"

Na Belgian Cheetah Camille Laus treedt ook Julie Van De Velde komend weekend even buiten haar comfortzone.

Van De Velde haalde in het verleden een hoog niveau in het veldlopen, maar in 2017 maakte ze op haar 24 de overstap naar het wielrennen.



Niet zonder succes, want ze haalde sindsdien 2 keer het podium van het BK op de weg en in de tijdrit. Afgelopen zomer blonk ze nog even in de bolletjestrui in de Tour de France Femmes.



Maar zondag trekt ze dus weer haar spikes aan. "Ik start zonder verwachtingen, puur voor de fun", zegt ze.

"Ik heb dit jaar nog maar 220 kilometer gelopen, dus ik verwacht geen topresultaat. Ik hoop dat ik mij niet belachelijk maak."

Van De Velde zal - in tegenstelling tot Laus, die voor het korte werk kiest - de lange cross over 9.000 meter voor haar rekening nemen.