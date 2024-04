LIVE: Owngoal helpt Arsenal op weg naar 0-3 in stadsderby tegen Tottenham

Enkele weken geleden was de titelstrijd in Engeland nog razend spannend, maar Liverpool schoot zichzelf in de voet en Arsenal ging verrassend thuis onderuit tegen Aston Villa. Manchester City is de lachende derde met 1 punt én een match minder dan Arsenal. Puntenverlies in de Londense derby vandaag is uit den boze. Volg de wedstrijd en de score hier, Leandro Trossard staat in de basis bij Arsenal.