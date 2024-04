Sluwe Dorian Godon voert een bisnummer op in slotrit van de Ronde van Romandië

De benjamin in het gezelschap vooraan is Darren Rafferty met zijn 20 jaar. De Ierse klimmer staat na 5 dagen mooi 24e in de stand, op 3'59" van Rodriguez. In zijn eerste profseizoen maakte Rafferty ook al indruk in de Trofeo Laigueglia (6e) en de tijdrit in O Gran Camino (2e).



Veelbelovend, net als zijn 2e plaats in de Giro voor beloften vorig jaar en winst in de Strade Bianche bij dezelfde leeftijdscategorie een jaar eerder. EF-EasyPost heeft erg veel talentvolle jonge renners in de rangen dit seizoen.