Amateurploegen in de Croky Cup: oude bekenden, een Jamaicaanse kleedkamer en een speler-voorzitter

Het bekervoetbal is volgens menig voetbalfan het mooiste voetbal dat er bestaat. Sprookjes van late winning goals, nagelbijtende penaltyreeksen, ex-spelers die revanche kunnen nemen en verrassende amateurploegen. Naar welke protagonisten uit de amateurreeksen is het deze week het meest uitkijken?

FC Knokke

10e in Eerste Nationale Er gaat bij enkele spelersnamen uit de kern van FC Knokke meteen een belletje rinkelen. Opvallendste naam is die van Jens Naessens. De ex-spits van onder meer Zulte Waregem, Antwerp en Westerlo ontmoet met KV Mechelen nog een ex-club van hem. Naessens speelde 1,5 seizoen in de kleuren van Mechelen en is na een periode van 2 jaar vol blessureleed helemaal fit bij FC Knokke beland.

Kan oude bekende Jens Naessens een goaltje meepikken tegen zijn ex-club?

De aanvaller wist dit seizoen al 4 keer te scoren in 9 wedstrijden en zal dus in de gaten moeten worden gehouden door de Mechelen-defensie.

Tussen de palen vinden we Merveille Goblet terug. De ex-doelman van Beveren en Cercle Brugge heeft enkele stapjes teruggezet en is titularis bij de kustploeg.

RAAL La Louvière

1e in Eerste Nationale De leider in Eerste Nationale is met 26 op 30 ijzersterk aan het nieuwe seizoen begonnen. De club van technisch directeur Nicolas Frutos wil op korte termijn opnieuw de stap naar het profvoetbal zetten.

Jorn Vancamp (linksboven), Mike Vanhamel (in het geel) en Mohamed Soumaré (uiterst rechts) met hun ploegmaten.

In doel haalde La Louvière daarom afgelopen zomer ex-Beerschot doelman Mike Vanhamel. De doelman en zijn defensie slikten nog maar 3 tegendoelpunten in 10 competitiewedstrijden en ontvangen paars-wit met vertrouwen.

Vooraan beschikt de club met voormalig Anderlecht-spelers Jorn Vancamp en Mohamed Soumaré over een dodelijk spitsenduo dat maar graag revanche wil nemen. Samen zitten ze al aan 14 doelpunten in 10 competitiewedstrijden en hebben ze een groot aandeel in de sterke start van La Louvière.

Thes Sport

8e in Eerste Nationale Thes Sport schopte het in de vorige bekercampagne ook tot in de 1/16 finales waarin Oostende een maatje te groot bleek. Sam Vanaken, broer van en titularis bij Thes, maakte de eerredder in de 1-4 nederlaag. Oude bekende Maxime Annys (ex-Westerlo en OH Leuven) staat als trainer aan het roer van de Limburgse amateurploeg.

Zal Maxime Annys na de wedstrijd ook tevreden zijn?

Annys rekent onder meer op de ervaring van verdediger Marnick Vermijl die in 2010 op 18-jarige leeftijd de overstap maakte naar het grote Manchester United. Via avonturen in Nederland en de Engelse tweede en derde klasse kwam hij in 2020 bij Thes terecht. Kunnen de Limburgers Charleroi verrassen?

RFC Meux

10e in Tweede Nationale RFC Meux was vorig jaar dé verrassing in de 1/16 finales van de Croky Cup, dit jaar doet de club uit de provincie Namen het gewoon nog eens over. Een dikke 1.000 supporters zullen mee de verplaatsing maken naar Sint-Gillis en hopen, in tegenstelling tot vorige campagne, op een bekerstunt.

Antoine Palate in het shirt van RFC Meux.

Geen namen in de kern die een belletje doen rinkelen bij het grote publiek. De meeste spelers kenden hun opleiding in de amateurreeksen. Uitzondering en sterkhouder op het middenveld Antoine Palate is een jeugdproduct van OH Leuven. Voor goals rekent Meux op Gauthier Smal en Corentin Marion die dit jaar samen al 7 keer de netten vonden.

USRL Visé: Jamaicaanse nederzetting

18e in Eerste Nationale Visé is één van de vele Belgische amateurclubs waar buitenlandse investeerders de weg naartoe hebben gevonden. Om de schuldenput van de club te vullen verkocht voorzitter Guy Thiry een gedeelte van de aandelen aan de Jamaicaanse Phoenix All Star Academy onder leiding van Craig Buthler, oude bekende en stiefvader van Leon Bailey.

Craig Butler (l) en José Riga (r) bij de voorstelling van de Jamaicaan Jade Clarke.

Op die manier haalde hij afgelopen zomer maar liefst 10 Jamaicanen naar Wezet. Opvallendste naam bij de club is niet die van een speler, maar wel die van trainer José Riga. De ex-trainer van onder meer Standard, Cercle Brugge en Charlton heeft werk voor de boeg: Visé kampeert op de laatste plaats in de competitie. Op weg naar de 1/16 finales legde de Waalse club Lommel over de knie.

Eendracht Elene-Grotenberge

11e in Derde Nationale



De club uit Zottegem komt uit in derde nationale en is hiermee de grootste verrassing van de 1/16 finales. De amateurclub zakt met 8 supportersbussen af naar Den Dreef en rekent onder meer op Kevin De Haspe die met zijn 3 goals Elene-Grotenberge naar de 1/16 finales hielp. Onder meer Karel Van Lierde, Jari De Roover, Amarildo Gjoka, Jimmy Denis, Kenneth De Jonghe en Domien Schelstraete en nieuwkomer Mohamed Traore genoten hun opleiding bij een eersteklasser.

Steven Huysveld in zijn tijd als trainer van Olsa Brakel.

De sterren staan alvast gunstig voor de amateurclub: Trainer Steven Huysveld leidde de amateurs van Olsa Brakel in 2014 tijdens het beroemde "Mirakel van Brakel" met een 6-1-overwinning (!) naar de achtste finales voorbij Westerlo. OH Leuven is gewaarschuwd.

Olympic Charleroi

12e in Eerste nationale Opvallend: Mohamed Dahmane combineert bij Olympic Charleroi zowaar de functie van voorzitter met die van speler. Als dat maar niet voor problemen zorgt. De excentrieke ex-speler van onder meer Club Brugge en Bergen trok verschillende Turkse investeerders aan, waaronder de vice-president van Galastaray. Dahmane is ondertussen 41 jaar en zit dit seizoen aan 5 wedstrijden in Eerste Nationale. Dat de Frans-Algerijnse voetballer het scoren nog niet verleerd is, bewees hij vorig seizoen door 9 keer de weg naar het doel te vinden.



Kan voorzitter Mohamed Dahmane tot scoren komen?

Benieuwd of zijn club tegen RWDM voor een stunt kan zorgen. Gevaarlijkste man bij Charleroi is Lucas Walbrecq. De 27-jarige rechtsbuiten kwam dit seizoen al 5 keer tot scoren in de competitie. Niet onbelangrijk: de burgemeester van Charleroi heeft om veiligheidsredenen beslist dat de wedstrijd niet in het eigen stadion kan doorgaan. Daarom zal Charleroi moeten afreizen naar Molenbeek en speelt de club het thuisvoordeel kwijt.

Racing Harelbeke

13e in Tweede Nationale Sinds dit seizoen staat oude bekende Sammy Bossut onder de lat bij Harelbeke. Bossut, die afgelopen zomer nog enkele weken bij Club Brugge trainde, werd door zijn ex-club na 17 seizoenen richting de uitgang geduwd en koesterde de hoop om er aan de slag te gaan als keepertrainer.

Een gelukkige Sammy Bossut in het shirt van zijn nieuwe club Harelbeke.