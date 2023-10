Invallers loodsen STVV pas na verlengingen voorbij Francs Borains

Steuckers wordt nog onderuit gehaald in de zestien, STVV krijgt een penalty. Er is ook een rode kaart voor Malungu.

Daar is dan toch de 1-0! Steuckers zet met een geweldige pass Ogawa voor doel, waar hij de bal voorbrengt in de voeten van Zariholeslam. De Amerikaanse spits laat de reuzekans niet liggen en brengt de thuisploeg op voorsprong.

clock 93'

eerste verlenging, minuut 93. Daar gaan we weer! De verlengingen worden op gang gefloten. Bij Francs Borains is in de tweede helft ook Kevin Vandendriessche op het veld gekomen, dat is meteen een brok ervaring erbij. .