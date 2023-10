Jelle Vossen redt Zulte Waregem, dat Cercle Brugge na penalty's uit beker wipt

Denkey veegt openingsgoal Traoré snel uit

Cercle Brugge tegen Zulte Waregem ofwel de nummer vier uit 1A tegen de leider van de Challenger Pro League, het was best een mooie affiche in het Jan Breydelstadion. Zulte Waregem verstopte niet dat de focus op de promotie ligt. Sterkhouders Vormer, Vossen en Gano begonnen op de bank. Desondanks speelde de tweedeklasser aardig mee met Cercle en halfweg de eerste helft kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Traoré kon zich doorzetten op links en strafte een aarzeling bij de debuterende doelman Delanghe genadeloos af met een schot in de verste hoek: 0-1. De meegereisde Essevee-fans gingen uit hun dak, maar lang duurde dat feestje niet. Amper vijf minuten na de openingsgoal bracht de onvermijdelijke Kevin Denkey Cercle weer langszij. Met een heerlijk hakje bovendien, Van der Gouw bleef kansloos achter.

Essevee overleeft verlengingen, Cercle faalt in strafschoppenreeks

Ook in de tweede helft bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd. Na ruim een uur kwam Zulte Waregem bijzonder dicht bij een nieuwe voorsprong. Na een hoekschop van Brüls haalde Derijck gevaarlijk uit van net buiten de zestien. Delanghe kon zijn schot nog net tegen de lat duwen.



Cercle ontsnapte en sloeg even later zélf toe. Invaller Gboho maakte het verschil met een knappe plaatsbal in de bovenhoek. Cercle leek op weg naar de 1/8e finales, maar in de extra tijd ging de bal nog op de stip voor Zulte Waregem. Invaller Vossen liet de kans niet liggen en trapte Essevee naar verlengingen.



In die verlengingen was Cercle heer en meester, maar het overwicht ook verzilveren lukte niet. Penalty's dus en daarin ontpopte doelman Van der Gouw zich tot held van Essevee. Hij stopte de penalty's van Etonde én Lopes Da Silva, terwijl bij Zulte Waregem enkel Rommens miste. Zinho Gano zette de beslissende penalty feilloos om.