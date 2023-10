Maurice Steijn vertrekt in onderling overleg bij Ajax na dramatische competitiestart: "Het beste voor de club"

Ondanks de slechtste competitiestart in de clubhistorie, hield Maurice Steijn het toch vier maanden stand als T1 van Ajax.

De cijfers zijn dan ook duidelijk: na 7 wedstrijden telt de Amsterdamse club slechts 5 luttele puntjes en staat het op de voorlaatste plek in de Eredivisie.

De klap van afgelopen zondag – een pijnlijke 4-3-nederlaag op het veld van hekkensluiter FC Utrecht – was de druppel die de emmer deed overlopen.

"Vanochtend heb ik met het bestuur om de tafel gezeten en later vanmiddag hebben we ons gesprek voortgezet. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit het beste is voor Ajax, al heb ik daar spijt van", deelt Steijn op de clubwebsite.

"Iedereen die mij kent weet dat ik alles eraan deed om Ajax terug te brengen naar de plek waar deze club thuishoort. Maar dat is mij niet gelukt. Ik wil de supporters en de mensen met wie ik hier heb samengewerkt bedanken en ik hoop dat Ajax snel weer de weg naar boven zal vinden."