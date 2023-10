Filippo Inzaghi krijgt kans om trainerscarrière nieuw leven in te blazen bij Salernitana

Zo makkelijk Filippo Inzaghi als spits van voornamelijk Milan doelpunten maakte, zo moeilijk vergaat het hem als trainer.



Inzaghi zette als trainer hoog in door meteen de club van zijn hart te trainen, maar na één seizoen werd hij daar bedankt.



Daarna ging het bergaf voor de 50-jarige Inzaghi: Venezia, Bologna, Benevento, Brescia en vorig seizoen Reggina in de Serie B.



Nu krijgt hij bij Salernitana de kans om zijn blazoen als coach opnieuw wat op te poetsen. Zijn eerste wedstrijd na de interlandperiode is meteen een belangrijke: tegen rode lantaarn Cagliari.



Inzaghi krijgt zo ook opnieuw de kans om zijn broer te bekampen. Simone Inzaghi is sinds 2021 coach van Inter.