Bologna steekt stokken in de wielen van Inter met dank aan Joshua Zirkzee

Inter maakte zaterdagmiddag een blitzstart tegen Bologna. Acerbi wrikte zich los bij een corner en kopte in de 11e minuut de 1-0 binnen, nauwelijks 2 minuten later jaste Martinez al de 2-0 tegen het net.



De thuisploeg leek dan al zijn schaapjes op het droge te hebben, maar Bologna sloeg terug nadat de VAR de bal op de stip had laten liggen na een trekfout van Martinez. Orsolini mikte de pingel voorbij Inter-keeper Sommer.

Vroeg in de 2e helft kwam Bologna helemaal langszij. Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) nam Sommer te grazen met een geplaatst schot. Met Alexis Saelemaekers als invaller hielden de bezoekers vast aan dat puntje.