13 doelpunten in 7 wedstrijden! Goalgetter Serhou Guirassy troeft momenteel alle topspitsen af

Niet vaste waarden als Erling Haaland, Kylian Mbappé of Robert Lewandowski zijn het strafst aan het voetbalseizoen begonnen, wel Serhou Guirassy. De spits van Bundesliga-club VfB Stuttgart zit na 7 competitiematchen al aan 13 doelpunten. Ongezien in Duitsland.

Vorig weekend was Serhou Guirassy weer van goudwaarde voor VfB Stuttgart, momenteel de nummer 2 in de Bundesliga. In nauwelijks een kwartiertje boog hij een 0-1-achterstand tegen Wolfsburg eigenhandig om in een 3-1-overwinning, goed voor zijn tweede drieklapper van het seizoen.

Het bracht zijn teller op 13 doelpunten in 7 wedstrijden. Daarmee voert Guirassy niet alleen de topschuttersstand in Duitsland aan, ook in het klassement van de grootste voetbalcompetities in Europa (Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 en La Liga) staat hij op 1. Gevestigde namen als Harry Kane, Erling Haaland of Robert Lewandowski laat Guirassy ver achter zich.

topschutters in de Europese topcompetities speler club matchen ⚽ 1. Serhou Guirassy (Gui) VfB Stuttgart (Dui) 7 13 2. Lautaro Martinez (Arg) Internazionale (Ita) 8 10 3. Harry Kane (Eng) Bayern München (Dui) 7 8 4. Jude Bellingham (Eng) Real Madrid (Spa) 8 8 5. Erling Haaland (Noo) Manchester City (Eng) 8 8 6. Victor Boniface (Nig) Bayer Leverkusen (Dui) 7 7 7. Jonas Wind (Den) VfL Wolfsburg (Dui) 7 7 8. Kylian Mbappé (Fra) Paris SG (Fra) 7 7 9. Victor Osimhen (Nig) Napoli (Ita) 8 6 10. Alexander Isak (Zwe) Newcastle United (Eng) 7 6 11. Leroy Sané (Dui) Bayern München (Dui)

7 6 12. Heung-min Son (ZKo) Tottenham (Eng) 8 6 13. Mohamed Salah (Egy) Liverpool (Eng) 8 5 14. Robert Lewandowski (Pol) Barcelona (Spa) 8 5 15. Joselu (Spa) Real Madrid (Spa)

9 5

Sterkere start dan Lewandowski

Serhou Guirassy is niet te toppen. Zelfs Robert Lewandowski begon in zijn gouden jaren nooit zo straf aan het seizoen. Zijn recordseizoen 2020-2021 opende de voormalige spits van Bayern München met 11 goals in 7 matchen. Hij zou er nog 30 maken. Ook een seizoen eerder scoorde Lewandowski 11 keer in de eerste 7 wedstrijden, maar nooit 13 stuks.

Robert Lewandowski was twee keer goed voor 11 goals in de eerste 7 matchen van het seizoen.

Productiever dan Manchester United

13 goals in 7 matchen? Daar dromen heel wat ploegen van. Van de 95 teams in de grote Europese competities zit een derde nog niet aan de score van Guirassy. Teams zoals Manchester United (9 goals in 8 matchen), Valencia (10 goals in 9 matchen) of Lazio (10 goals in 8 matchen) zouden een Serhou Guirassy momenteel goed kunnen gebruiken.

Kostprijs: slechts 20 miljoen euro

In Stuttgart doen ze er goed aan om Guirassy's contract snel op te waarderen. De international uit Guinee ligt nog vast tot in het seizoen 2026, maar onder de huidige voorwaarden kan hij de club voor 15 à 20 miljoen euro verlaten.

20 miljoen, dat is het bedrag dat reeksgenoot Bayer Leverkusen aan Union betaalde voor die andere goalgetter: Victor Boniface. Die doet het met 7 goals in evenveel wedstrijden ook goed in Duitsland. Nog een vergelijking: 20 miljoen, dat is een vijfde van het bedrag dat Bayern München voor Harry Kane neerlegde. De Engelse spits zit aan 8 goals in de Bundesliga.

Volgens zijn contract kan Serhou Guirassy voor een appel en een ei Stuttgart verlaten.

(Nog) niet naar Bayern München

Als het aan Lothar Matthäus gelegen had, speelde Serhou Guirassy nu voor Bayern München en niet meer voor Stuttgart, dat hem voor 9 miljoen overnam van Rennes, de ex-club van Jeremy Doku. "Hij is snel, sterk en ook technisch kan Guirassy zijn mannetje staan", ziet Matthäus. De voormalige Duitse international vergelijkt hem met PSG-aanvaller Kolo Muani (ex-Frankfurt). Voor Matthäus hoefde Bayern geen 100 miljoen uit te geven aan Harry Kane. En als Guirassy geen optie was, dan had Bayern voor Victor Boniface kunnen gaan. "Voor hem was ik naar België gelopen", zegt Matthäus. Benieuwd wie binnenkort naar Stuttgart loopt voor goalgetter Guirassy.