Frankrijk wint Motorcross der Naties, Belgen pakken de 5e stek

De Motorcross der Naties was in Ernée toe aan de 76e editie. De Verenigde Staten verdedigden hun titel, maar de Amerikanen kwamen deze keer niet verder dan de 8e plaats. Het was thuisland Frankrijk dat de VS onttroonde als kampioen, tot groot jolijt van het Franse publiek in Ernée.

De Belgische motorcrossers legden beslag op de 5e plaats. In de 1e race werden Jago Geerts (MXGP) en Lucas Coenen (MX2) respectievelijk 9e en 19e.

In de race van de MX2 en de Open-klasse werd Liam Everts (Open) knap 3e, Coenen (MX2) finishte als 19e.

In de 3e reeks, voorbehouden voor de MXGP en de Open-klasse, was Liam Everts (Open) de beste Belg met een 10e stek. Jago Geerts (MXGP) eindigde als 14e.

In de eindafrekening had België 55 punten. Een dominant Frankrijk won met slechts 14 punten, voor Australië (34) en Italië (43).