Jago Geerts neemt met GP-zege en vicewereldtitel afscheid van MX2

Voor Jago Geerts was het zondag zijn laatste race in de MX2, want de 23-jarige Belg maakt volgend seizoen de overstap naar de MXGP.

Geerts finishte in Groot-Brittannië als 3e in de 1e reeks en won de 2e reeks. Daarmee eindigde hij in de GP-stand voor de Duitser Simon Längenfelder, die de 1e reeks gewonnen had, maar pas 4e werd in de 2e reeks. Wereldkampioen Andrea Adamo werd 3e.

Liam Everts reed naar de 6e stek, de broers Lucas en Sacha Coenen werden respectievelijk 11e en 17e.



In de eindstand van het WK is Jago Geerts net zoals de voorbije 3 seizoenen 2e. Liam Everts valt als 4e net naast het WK-podium. Lucas Coenen eindigt als 5e in de WK-stand, Sacha Coenen is 14e.