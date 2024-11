21-jarige Abbi Pulling kroont zich tot kampioene van F1 Academy en versiert zitje in opstapklasse GB3

Abbi Pulling heeft zich in Qatar tot de kampioene van de F1 Academy gekroond. De 21-jarige Britse eindigde in de zaterdagrace als 2e achter haar rivale Doriane Pin en dat was genoeg voor de titel. Pulling mag zich in 2025 bewijzen in de GB3.

De F1 Academy is een opstapklasse in de autosport voor vrouwelijke rijders, gesteund door Formule 1 en F1-teams. De Britse Abbi Pulling was dit jaar oppermachtig en zette in Qatar de kroon op het werk met de 2e plaats en de titel.

Pulling reed voor het team van Alpine in de F1 Academy. "Het is een heel moeilijk seizoen geweest, want ik had maar één optie en dat was kampioen worden", legde Pulling uit.

"Ik heb het financieel moeilijk gehad om mijn autosportcarrière rond te krijgen en ik ben zo trots dat ik die nu kan voortzetten. Er valt een enorme last van mijn schouders, nu moet ik in de winter niet meer nadenken over wat ik moet doen."

De kampioene van de F1 Academy krijgt een volledig gefinancierd zitje bij het Rodin Motorsport Team in de GB3, de Britse Formule 3.