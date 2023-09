De favorieten misrekenen zich, vroege vluchter Henrik Pedersen wint het EK voor beloften

Op het EK in Drenthe (Nederland) heeft de wegrit bij de beloften een verrassende laureaat gekregen. De Deen Henrik Pedersen, nog maar 18 jaar, trok al vroeg ten aanval en bleef uit de klauwen van het peloton. Hij was in de finale sterker dan zijn Spaanse vluchtgezel Ivan Romeo. Het brons belandde in het Franse mandje.