Jens Schuermans snelt naar de 4e plaats in shorttrack, Puck Pieterse wint bij de vrouwen

Dit weekend staat in het Franse skioord Les Gets de 6e manche van de Wereldbeker mountainbike op het programma. Gisteravond reden de deelnemers de shorttrack of de korte cross.

In een wedstrijd over 20 minuten trapte Jens Schuermans zijn mountainbike naar de 4e plaats.

De meervoudige Belgische kampioen maakte deel uit van een kopgroep met 7 renners. In de laatste ronde kon hij niet op tegen de versnelling van thuisrijder Viktor Koretzky. De Fransman klopt zijn landgenoot Jordan Sarrou.

De Duitser Luca Schwarzbauer finishte als derde, op 2 seconden van het duo. Schuermans werd 4e op 4 seconden van de winnaar.

Een opsteker voor de Belgische mountainbiker die de voorbije weken tevergeefs naar zijn beste niveau zocht.

"Ik ben zo blij dat ik mijn benen teruggevonden heb", reageert Schuermans. "Dit was de boost die ik nodig had voor de race van zondag."