Louis Naeyaert verovert Europese titel triatlon op halve afstand, podium kleurt volledig Belgisch

Voormalig wereldkampioen Ironman Frederik Van Lierde is de wedstrijddirecteur van de triatlon in Menen. Hij zag hij Louis Naeyaert er de Europese titel op de halve afstand veroverde.



Naeyaert overbrugde de 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen in een chrono van 3u45'47 en klopte zo Jonathan Wayaffe (3u46'23) en Dieter Comhair (3u47'37). Dries Matthys (3u48'52) strandde net naast het podium.

Bij de vrouwen was de Nederlandse Diede Diederiks de beste. Ze legde het traject af in een tijd van 4u11'05, voor de Poolse Marta Lagownik (4u14'24) en de Duitse Jenny Jendryschik (4u16'30). Liesbeth Verbiest (4u17'04) was de beste Belgische vrouw, op de vierde plaats.

Vrijdag al veroverde Noah Servais goud in de aquatlon.