Enkel olympisch kampioen Blummenfelt houdt Pieter Heemeryck van zege in Singapore

Pieter Heemeryck was op 8 kilometer lopen na de beste in de Aziatische Open, een triatlon in de hoog aangeschreven PTO-tour.

Onze 33-jarige landgenoot had voor 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 18 kilometer lopen 3u22'47" nodig. Alleen de Noor Kristian Blummenfelt was sneller. De olympische kampioen klokte af in 3u20'48". De Amerikaan Jason West finishte in 3u24'03" als derde.

Lang leek Heemeryck op weg naar winst. Waar er nog geen verschillen waren na het zwemmen, kwam hij bij het fietsen al na iets meer dan 10 kilometer aan de leiding. Met een voorsprong van meer dan 2 minuten kon hij aan het lopen beginnen.

Maar het mocht niet baten voor Heemeryck. Halfweg het loopconcours, op 8 kilometer van de finish, werd hij bijgehaald door Blummenfelt.



De zege bracht Blummenfelt 100.000 dollar (92.000 euro) op. Heemeryck mocht de helft van dat bedrag op zak steken.

Volgende opdracht voor Heemeryck is het EK Ironman op zondag 10 september, deze keer niet op Hawaï, maar in het Zuid-Franse Nice.



Heemeryck toont dat hij in vorm is: begin juni werd hij 2e op het EK Ironman in Hamburg, begin deze maand won hij het EK halve triatlon in Tallinn.