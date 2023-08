Ook Eder Militao loopt kruisbandblessure op, lotgenoot Courtois spreekt steun uit: "We zullen samen vechten"

Real Madrid won zaterdag zijn seizoensopener tegen Athletic Bilbao (0-2) zonder al te veel problemen. Toch heeft Carlo Ancelotti er opnieuw wat kopzorgen bij.



Eder Militao zeeg kort voor de rust neer na een verdedigende actie. De Braziliaanse verdediger moest de strijd staken en werd in tranen van het veld begeleid.



Vandaag wezen scans uit dat de 25-jarige Militao de voorste kruisband van zijn linkernie heeft gescheurd. Exact dezelfde blessure als die van Rode Duivel Thibaut Courtois.



De Braziliaan wordt een van de komende dagen geopereerd en staat vervolgens voor een maandenlange revalidatie.



Op "X" deelde Thibaut Courtois alvast bemoedigende woorden met zijn centrale verdediger: "Veel sterke vriend, we zullen samen vechten".



Naast Courtois en Militão vertoeven ook Dani Ceballos, Ferland Mendy en Arda Güler momenteel in de Madrileense ziekenboeg.