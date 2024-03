Niet alleen fysiek, maar ook mentaal wordt uitdaging groot: lotgenoot schetst wat Courtois nu te wachten staat

"Na vijf maanden sta je opnieuw op het veld, maar het voelde alsof ik nog nooit in een goal had gestaan. Je moet echt een serieuze angstdrempel over. Weer durven draaien, keren, in een 1 tegen 1-situatie weer vol op die knie durven vallen... In het begin betrapte ik mezelf erop dat ik altijd langs de andere kant naar de grond ging."

In een competitieduel tegen KAA Gent verdraaide de Mechelen-doelman al in de openingsminuut zijn knie. Het verdict was hetzelfde als bij Thibaut Courtois: een gescheurde kruisband.

Maar Thoelen werkte keihard om op topniveau terug te keren en herinnert zich hoe één moment daarbij hielp.

"Na mijn terugkeer speelden we een oefenduel tegen RWDM. In de eerste minuut was er een fase waarbij de spits recht op mij kwam. De angst om zo'n alles-of-niets-duel aan te gaan was groot, maar het pakte goed uit en ik was opnieuw vertrokken."

Al voelde Thoelen wel nog maandenlang de gevolgen van het kruisbandletsel. "Pas na een volledig seizoen was ik opnieuw helemaal pijnvrij. Ik had eerst nog een paar maanden last toen ik draaide of keerde in bepaalde hoeken. Ook sprinten over lange afstanden was moeilijk - ik had de indruk dat ik maar aan 70% kon gaan."