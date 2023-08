Hoe moeten Rode Duivels afwezigheid Courtois opvangen? "Mignolet opnieuw oproepen niet het beste idee"

"Ik kan me voorstellen dat het een heel zware klap was voor Thibaut Courtois en Real Madrid", opent Peter Vandenbempt. "Hij sprak afgelopen week zijn ambities uit om nog eens te schitteren in de finale van de Champions League, zoals twee jaar geleden. Dan is het seizoen ineens over na een training ... Dat is mentaal toch zwaar." Niet alleen Real Madrid, ook de Rode Duivels moeten hun nummer 1 missen. Al was het na de kapiteinskwestie en het ingeplande gesprek ter verzoening toch "een beetje een vreemde situatie".

"We keken ernaar uit: wat zou het overleg met Frank Vercauteren teweegbrengen?" "Er werd toch duchtig gespeculeerd dat het de goede richting uitging met de voetbalbond, maar ik vraag me dan af op wat dat gebaseerd is. Aan de andere kant horen we verhalen dat Courtois erover nadenkt om niet meer terug te keren." Toch hoeft de blessure geen ruis op de lijn te betekenen. "Als er een langere periode overheen kan gaan en de gemoederen bedaren, kan het verzoeningsproces weer op gang komen", denkt Vandenbempt.

Courtois en Tedesco lagen voor de interland tegen Estland op ramkoers.

Belang van Courtois niet te onderschatten

Door zijn blessure zal Courtois enkele maanden niet afreizen naar Tubeke. En dus zal het antwoord op de vraag "blijft hij Rode Duivel?" nog even op zich laten wachten. "Vercauteren wil er geen commentaar over geven. Dat vind ik maar goed ook, bij een conflict zoals dit waarbij twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan", vindt onze analist. "Tedesco heeft Courtois toch in de wind gezet door te spreken over wat er in de beslotenheid van een privégesprek is gezegd. Courtois kon dat niet appreciëren en reageerde fors. Dan is het goed dat er geen verklaringen worden afgelegd in de media." "Maar het belangrijkste is nu de vervanging van de nummer 1: het belang van Thibaut Courtois voor de nationale ploeg kan niet overschat worden. Het is een zeer groot verlies." "Hoe je het ook draait of keert - en ik denk niet dat ik de andere doelmannen daarmee beledig: Thibaut Courtois is wel een doelman buiten categorie in de Gouden Generatie van de nationale ploeg." "Al zouden de Belgen goed genoeg moeten zijn om niet af te hangen van hun doelman de komende wedstrijden."

