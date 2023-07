Mathieu van der Poel blijft kuchen: "Ik had gehoopt dat het al beter zou zijn"

Mathieu van der Poel probeerde het vandaag "zo rustig mogelijk te doen" tijdens de tijdrit. "Dat heb ik al enkele keren gedaan en zoals steeds zie ik dan nog het meest af. Vooral mentaal. Je rijdt niet voor winst en je hebt niets te verdedigen."

"Het was ook ongelofelijk warm. Ik heb nog meer afgezien dan ik wilde. Ik heb gisteren de hele dag in bed gelegen om te proberen te herstellen. Het kuchen gaat maar niet over."

"Ook vandaag lag ik, op deze tijdrit na, weer de hele dag in bed. Het gaat wel beter, maar ik heb 3 dagen antibiotica genomen. Dat is nooit goed voor je lichaam."

"Ik ben niet ziek ziek, maar ik heb gewoon last van een hoest en dat is heel vervelend. Dit was dus een halve rustdag. Het was eerder vervelend dan relaxed."

"Aangezien ik gisteren niet gefietst had was het even een shock. Het blijft wat sluimeren. Ik had gehoopt dat het nu al beter zou zijn, maar het is goed om deze Tour uit te rijden."