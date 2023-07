"Mathieu van der Poel zal deze taak niet altijd doen: het zal soms ook met minder pk's moeten gebeuren"

Het aandeel van Mathieu van der Poel in de 3 ritzeges van Jasper Philipsen kan niet genoeg benadrukt worden.

Bij Alpecin-Deceuninck renderen de investeringen, maar het is toch ook de eerder toevallige zet om Van der Poel in te schakelen als loods die het verschil maakt.

"We moeten nu blijven werken en consolideren", zegt ploegleider Christoph Roodhooft over het succesverhaal. "Het kan soms snel gaan."

"We willen ook niet dat Mathieu deze taak altijd zal blijven doen. Dat is absoluut niet de bedoeling."

"Het zal ook af en toe met minder pk's even goed moeten zijn. Daar zijn we alert voor."

Maar deze Tour kan alleszins niet meer stuk. "We hadden ambitie, maar het is een onverhoopt succes."

"We hadden ons goed voorbereid, maar dat had wellicht iedereen gedaan. We blijven met goeie kaarten spelen."