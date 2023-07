Mads Pedersen houdt Jasper Philipsen van een klavertjevier na formidabele machtssprint, Wout van Aert is 3e

Het perfecte rapport van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) in de Tour is stopgezet door Mads Pedersen (Lidl-Trek). De Deense ex-wereldkampioen klopte de groene trui in een superspannende sprint op een lastige aankomst. Wout van Aert (Jumbo-Visma), even gehinderd in de spurt, eindigde 3e. Mark Cavendish en Steff Cras gaven op.