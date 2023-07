Mads Pedersen: "Zó'n pijnlijke sprint, op 50 meter van de finish wou ik bijna opgeven"

Mads Pedersen had de etappe naar Limoges al van lang tevoren aangestipt. In de vlakke sprints kwam hij er tot nu toe niet aan te pas, maar de hellende finale was hem deze keer op het lijf geschreven.

"Vanochtend wisten we niet of het vandaag voor de sprinters of de vluchters zou zijn. De sprintersploegen wilden de vlucht blijkbaar niet laten rijden."

"Wij hebben ons afzijdig gehouden in de achtervolging. De lead-out van de ploegmaats was wel fantastisch."

"In de beginfase heb ik het nog zelf geprobeerd, maar het werd snel duidelijk dat ze mij niet zouden laten gaan."

"De sprint zelf was heel erg lang. Het was zó pijnlijk dat het nog wat omhoog liep. Op 50 meter van de finish wou ik bijna opgeven. De voorbije dagen merkte ik dat de snelheid er niet echt was, maar de kracht is er duidelijk wel."

"Ik wist meteen dat ik had gewonnen. Het maakt niet uit of je met 5 centimeter of 5 meter wint."