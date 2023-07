Steff Cras geeft op na val en fulmineert over toeschouwer: "Hopelijk voel je je heel erg schuldig"

27 jaar en nog nooit kunnen winnen als prof, maar in deze Tour de France was Steff Cras zichzelf wel op de wielerkaart aan het zetten.



Cras liet al in het openingsweekend in het Baskenland zien goed bergop mee te kunnen en dat werd bevestigd in de Pyreneeën. Het resultaat: een 13e plaats in het klassement, met misschien wel uitzicht op de top 10.

België leerde plots de Kempenzoon Cras kennen. Maar net in de meest succesvolle wedstrijd uit zijn carrière slaat het noodlot toe. Bij een valpartij op 6 kilometer van het einde belandde Cras in de grasberm. Het was meteen duidelijk dat het ernstig was en even later volgde ook het bericht: opgave Steff Cras.

De renner van TotalEnergies werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar op Twitter onthulde hij alvast de ware toedracht van de val: "Als je als toeschouwer een meter vooruit stapt en niet wil wijken als het peloton afkomt, dan blijf je beter thuis."

"Jij hebt geen respect voor de renners", spreekt Cras de toeschouwer rechtstreeks aan. "Ik hoop dat je je heel erg schuldig voelt! Door jou moet ik de Tour verlaten!"