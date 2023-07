Wout van Aert baalt van "eigen fout": "Ik had de benen om te winnen, maar is Tour van net niet"

"De rest zette iets vroeger aan dan ik verwacht had", analyseerde hij. "Christophe (Laporte) zakte af en ik had hem langs rechts moeten passeren. Maar ik zat vast en moest remmen."

Het was mijn eigen fout. Ik had het gevoel dat ik de benen had om te winnen, maar die heb ik al een hele week.

Voor de tv-camera's herhaalde Van Aert dat relaas: "Het is frustrerend als je het werk van je ploeg niet kunt afronden."

"Ik maakte een inschattingsfout door iets te lang te wachten toen Mathieu (van der Poel) en Jasper (Philipsen) aanzetten toen Christophe stilviel."

"Ik moest remmen en ik maakte mijn achterstand goed, maar ik kwam tekort. Ik werd overruled."

Komen er nog kansen of staat alles nu in het teken van geel? "De ploeg is zo sterk dat we alles kunnen combineren, denk ik."

"Er zijn dagen waarop ik aan de bak moet voor Jonas (Vingegaard), maar ik hoop de 0 nog weg te vegen voor mezelf en de ploeg."

"We kicken ook op zeges, maar voorlopig mag het niet zijn. Het is de Tour van net niet tot dusver. Jammer."