Mark Cavendish geeft op in laatste Tour, schroefje in schouder komt los na sleutelbeenbreuk

Gisteren was Cavendish nog 2e geëindigd in Bordeaux. Hij stak zo zijn hand uit naar een 35e zege in de Tour, waarmee hij alleen recordhouder zou worden.

Maar die komt er dus niet. Hij blijft het record van 34 overwinningen delen met Eddy Merckx.

Cavendish heeft tijdens de Giro aangekondigd dat hij na dit seizoen stopt. Tenzij dit abrupte einde hem nog op andere gedachten zou brengen.