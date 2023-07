Beterschap bij Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen dolt: "De zwakken moeten eruit"

"En de zwakken moeten eruit, hé", grapte Philipsen over zijn kamergenoot, van wie hij nu even gescheiden is.

Mathieu van der Poel was cruciaal in de overwinningen van Jasper Philipsen , maar de Nederlandse loods is verkouden.

Ploegleider stelt gerust: "Het gaat de goeie kant uit"

Ploegleider Christoph Roodhooft nam de honneurs waar om een update over de Nederlander te geven.

"Het gaat vrij goed met Mathieu", vertelde hij. "Het gaat de goeie kant uit. Hij heeft beter geslapen en hoest veel minder. Maar het is nog niet voorbij."

Een opgave hing of hangt dus niet in de lucht? "Neen, neen, neen. Hij had de vorige nacht gewoon bijna niet geslapen."

"Hij had slijmen in zijn keel, een vervelende virale infectie. Maar het zal vandaag wel oké zijn."

"Fysiek is hij in orde en hij is de etappe van gisteren ook goed doorgekomen, maar die vervelende hoest zat in de weg."

"Als alles normaal verloopt, kan hij vandaag de lead-out doen. En dan kijken we morgen wat er met Mathieu mogelijk is."