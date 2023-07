Strijdlustige Wout van Aert lacht: "Ik sta eindelijk eens op het podium"

"Ik sta eindelijk eens op het podium", lachte Wout van Aert nadat hij de prijs voor de strijdlust in ontvangst had genomen. "Leuk, hé."

Van Aert viel slag om slinger aan in het eerste uur. "We wilden de koers hard maken. Dat hebben jullie gezien."

"We hadden gehoopt dat we nog vooruit konden blijven om Jonas (Vingegaard) te helpen in de laatste kilometers. Maar dat is niet gelukt. Jammer."

"Ik voelde me wel goed en we hebben de concurrenten onder druk kunnen zetten", analyseerde Van Aert, die meermaals het ruime sop koos in de kopgroep.

"Ik probeerde weg te geraken, maar ik voelde op de Marie Blanque dat mijn benen wat leeg waren."

Een stunt zoals de Ventoux zat er niet in. "Veel renners staan nog kort in de stand. We zitten nog niet ver genoeg in de Tour."

"Of ik iets wilde bewijzen vandaag? Ik heb me genoeg getoond de afgelopen dagen. Drang was er zeker niet."

Jumbo-Visma doet wel een gouden zaak. "Ja, maar nu is er ook Jai Hindley en kijken we dus niet meer alleen naar Tadej Pogacar."