Van Aert over controverse gisteren en steekjes Pogacar: "Zal antwoorden met de pedalen"

"Jasper mocht blij zijn dat ik daar gisteren naast hem zat, want als het een sprinter zoals Sagan was geweest had hij ongetwijfeld een beuk gehad."

Wout van Aert windt er bij de start in Dax geen doekjes om: de finish van gisteren was te gevaarlijk en het is dankzij de voorzichtigheid van Van Aert zelf dat er geen brokken van kwamen.

"Ik heb ervoor gekozen om niet nog meer risico's te nemen. Het is wel raar dat die finish is goedgekeurd, daar zijn we het allemaal over eens."

"Jasper sprint naar rechts, omdat het de kortste weg is, maar wanneer hij mij voelt, wijkt hij nog wat meer af."

"Het was discutabel, maar vooral de finish zelf was discutabel. Daarom wellicht dat de jury niets gedaan heeft."

"Het reglement zegt nochtans dat de laatste 200 meter rechtdoor moest zijn, maar dat is hier niet nageleefd."