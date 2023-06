SK Beveren wisselt van sportief directeur: "Alle ingrediënten aanwezig voor succesverhaal"

Na 18 maanden aan het roer van SK Beveren zoekt Jordi Condom andere oorden op. Hij wordt vervangen door Tom Van den Abbeele, die bij AA Gent en Club Brugge aan het hoofd stond van de jeugdscouting.

In het buitenland deed de 44-jarige Belg ervaring op als (jeugd)scout voor onder meer Chelsea en Norwich. Later schopte hij het tot sportief directeur bij NAC Breda en Virton.

Nu moet hij bij SK Beveren de sportieve lijnen uitzetten. "SK Beveren is een fantastische, ambitieuze club", zegt Van den Abbeele. "De club beschikt over een trouwe achterban die een extra dimensie kan geven en een stuwende kracht is achter het team. Dankzij het goede werk dat vorig seizoen werd verricht, kom ik terecht in een club waar reeds een solide basis staat."

"Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om van dit verhaal een succesverhaal te maken. Ik ben dan ook heel tevreden en kijk er enorm naar uit om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan om zo de ambities van de club mee te helpen waarmaken."