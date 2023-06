Dirk Gerlo looft Elise Mertens: "Ze heeft tegen Pegula haar ware gelaat getoond"

Bij haar eerste 2 wedstrijden op Roland Garros was het nog wat zoeken, maar vrijdag in de 3e ronde tegen nummer 3 Jessica Pegula zagen we plots weer de allerbeste Elise Mertens. "De vorige matchen was zij de favoriete, nu niet meer. De druk lag nu bij Pegula en ik denk dat Mertens er ook wel van genoten zal hebben om weer op een grote baan te spelen. Dat heeft zij nodig", weet Dirk Gerlo. "Vanaf de 1e slag zag je meteen een andere Mertens, die veel agressiever speelde dan in haar vorige matchen en die veel zelfvertrouwen uitstraalde. Ze bleef niet op de achterlijn, maar ging zelf de punten maken."

Het was de beste match van het jaar voor Elise Mertens. Tegen absolute toppers kan ze heel goed tennissen. Dirk Gerlo

Pegula is de huidige nummer 3 van de wereld, maar Mertens kon haar in het verleden al 2 keer verslaan. "Dat pak je toch ook mee in je hoofd", meent Gerlo. "Mentaal was Mertens heel sterk. Hoe ze in de 2e set die breakpunten wegwerkte en daarna zelf agressief tenniste, was echt indrukwekkend." "Voor Mertens was dit ongetwijfeld haar beste match van het jaar. Ze heeft haar ware gelaat getoond. Dat komt er helaas niet altijd uit. Tegen absolute toppers kan ze heel goed tennissen, dat zagen we vorige jaar op Wimbledon ook tegen Ons Jabeur." "Alleen tegen de echte krachttennissers, genre Aryna Sabalenka, is het misschien wat te veel voor Mertens. Maar tegen alle andere speelsters heeft Mertens echt wel kansen."

Elise Mertens

"Kwaliteiten voor de top 15"

De uitdaging voor Elise Mertens is nu om het niveau dat ze haalde tegen Pegula op regelmatigere basis te tonen. "Daarvoor moet ze echt meer durven uit te gaan van haar eigen kwaliteiten", vindt Dirk Gerlo. "Mertens heeft veel meer tennis in zich dan wat ze dit jaar al getoond heeft. Ze moet durven te vertrouwen in haar eigen tennis. Wat ze getoond heeft tegen Pegula kan haar echte niveau zijn, alleen ontbreekt soms de regelmaat." "We mogen ook wel niet te veel eisen van Mertens", benadrukt Gerlo. "Sinds 2017 haalde ze in Parijs altijd de 3e of de 4e ronde. Ook op de Australian Open speelde indrukwekkend en op de US Open haalde ze zelfs 2 keer de kwartfinales. Hoeveel speelsters kunnen dat voorleggen?"

Pavljoetsjenkova is een hard-hitter, maar er liggen absoluut kansen voor Mertens. Dirk Gerlo