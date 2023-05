Elise Mertens zoekt nog naar het goeie ritme, maar bereikt de tweede ronde

Elise Mertens voelde zich ondanks de pijnlijke schouder klaar voor de eerste ronde. En dat toonde ze meteen. Ze liep in een mum 5-0 uit met 3 breaks op een rij. Hruncakova kon alleen op het scorebord komen, doordat Mertens haar opslag prijsgaf. De Slovaakse had daar wel 5 breakballen voor nodig. De opslag van onze landgenote was dramatisch met 41 procent, al was haar opponente amper beter (47%). Na 44 minuten stond de 6-1 op het bord.

14 uur 37. Mertens on court om 15 uur. Elise Mertens begint enkele minuten voor 15 uur aan haar avontuur op Roland Garros. Gaat ze vlot naar de tweede ronde in Parijs? .

19 uur 38. "Ik kan spelen". "Ik ben enthousiast, ik hou van de grandslamtoernooien. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat ik hier in Parijs speel, maar het blijft heel speciaal", vertelt Elise Mertens (WTA-28) aan de vooravond van Roland Garros. Mertens voegde eraan toe dat het wel goed zit met de vorm, ondanks dat ze verstek moest laten gaan voor het WTA-toernooi in Straatsburg vanwege een pijnlijke rechterschouder. "Ik voel me misschien niet honderd procent, maar ik kan spelen." "Ik denk dat het goedkomt. Ik heb mijn fysiotrainer bij me, dus dat helpt veel." .