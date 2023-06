Elise Mertens stunt! Ze is de nummer 3 van de wereld de baas op Roland Garros

Het spelletje dat volgt is nog belangrijker. In game 8 krijgt Pegula drie kansen op een break, maar laat ze die liggen. Mertens profiteert en zet na een spel van bijna een kwartier de 5-3 op het bord.

De Belgische hoop blijft overeind in Parijs. Met een ijzersterke prestatie legde Elise Mertens nummer drie van de wereld Jessica Pegula over de knie. Ze stoot zo door naar de achtste finales.

Tegen ex-finaliste in achtste finale

In de achtste finale neemt Mertens het op tegen Anastasija Pavljoetsjenkova. De Russin is geen onbekende: ze is een voormalig nummer 11 van de wereld en stond in 2021 in de finale in Parijs.

Door een langdurige blessure maakte ze vorig jaar een vrije val op de wereldranking. Vandaag staat ze pas op plek 333, maar ze knokt aan de weg terug. Met succes dus: ze klopte haar landgenote Anastasia Potapova (WTA 24) na een driesetter.