Elise Mertens verloor nog nooit van volgende tegenstandster: "Toch wordt het moeilijk"

Al drie keer eerder stond Elise Mertens tegenover Jessica Pegula, al drie keer trok ze aan het langste eind. Maar hun laatste ontmoeting dateert wel al van februari 2021 in Dubai. Sindsdien is de New Yorkse uitgegroeid tot een gevestigde waarde aan de wereldtop.

Mertens, die zich voor het tweede jaar op een rij en voor de derde keer in zeven deelnames bij de laatste 16 wil scharen op Roland Garros, onderschat Pegula dan ook niet. "Het wordt een moeilijke wedstrijd, want ze is een zeer solide speelster", zei de 27-jarige Limburgse.

"Er is misschien iets minder druk om de derde ronde te halen tegen een topspeelster als Jessica, maar ik wil nog steeds winnen. Vorig jaar haalde ik de laatste 16, dus ik wil het net zo goed doen, of zelfs beter."

Mertens heeft alvast een plannetje om 4 op 4 te scoren tegen Pegula. "Zoals mijn moeder zei, zal ik het heft in eigen handen moeten nemen", legde ze uit. "Aanvallen, de lijnen zoeken en naar het net gaan. Je kunt niet op veilig spelen tegen dit soort topspeelsters. We moeten risico's nemen."