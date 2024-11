Opluchting bij Eli Iserbyt aan einde van neerwaartse spiraal: "Uitblijven van resultaten was erg frustrerend"

zo 24 november 2024 16:40

Een bocht van 180 graden voor het gevoel op de fiets. Eli Iserbyt heeft met twee zeges in klassementscrossen de teneur van zijn seizoen helemaal gewijzigd. "Het was moeilijk om uit die neerwaartse spiraal te raken", geeft de Belgische kampioen eerlijk toe in Antwerpen.

"Ik wilde mezelf extra bewijzen dit weekend." De start van het wereldbekerseizoen heeft Eli Iserbyt allerminst gemist. In een seizoen dat begon met een schorsing en overging in teleurstellende resultaten, rijdt de Belgische kampioen plots op een wolk. "De conditie was beter dan wat de resultaten lieten blijken", deelt Iserbyt. "Dat was erg frustrerend. Zo zat ik vast in een neerwaartse spiraal, het was moeilijk om eruit te raken." "De overwinning gisteren (Kortrijk, red.) in een thuiswedstrijd gaf een bevrijdend gevoel. Zo reed ik ook rond vandaag."

Een zandspecialist? Dat ben ik zeker niet. Eli Iserbyt