Gabriella Willems blikt op olympische stage vooruit na bronzen medaille: "Mijn beste jaren moeten nog komen"

ma 25 november 2024 15:58

Met een bronzen medaille op de Olympische Spelen maakte België kennis met judoka Gabriella Willems. Op de olympische stage in Belek sprak Willems met Sportweekend over hoe haar bronzen medaille haar leven (niet) veranderd heeft, haar blessureleed en de toekomst. "We willen de basis zo sterk mogelijk maken."

Op de olympische stage van Team Belgium in Belek lopen er niet heel veel olympische medaillewinnaars, maar met Gabriella Willems tekent de bronzen medaille van Parijs in het judo wel present.



"Dit is mijn jaarlijkse afspaak in november, al 4 jaar, geloof ik", vertelt Willems in Sportweekend. "Het is altijd een boeiende trainingsweek. Je kan hier makkelijk recupereren. En alles is hier aanwezig van medische begeleiding."



Hoe heeft Willems de periode na de Olympische Spelen beleefd?



"Ik ben na de Spelen op vakantie geweest met mijn partner om een beetje te genieten. En dan ben ik vrij snel weer herbegonnen met de fysieke opbouw bij mijn club in Napels. Daarna heb ik in België gerevalideerd aan mijn knie. Dat zit er bijna op. Ik ben tevreden hoe het aanvoelt. Ik kan bijna beginnen aan het nieuwe seizoen."



Er is misschien meer veranderd bij anderen dan bij mij. Gabriella Willems

Haar bronzen medaille bracht veel emoties met zich mee. Begrijpelijk na jarenlang blessureleed en veel miserie.



"Dat was het einde van een heel zware periode met meerdere moeilijke jaren. Hopelijk is het een nieuw begin. Het was een onvergetelijk moment. Het heeft gelukkig niet veel veranderd voor mij, want ik ben nog dezelfde persoon."



"Er is misschien meer veranderd bij anderen dan bij mij. Ik heb veel erkenning gevoeld en dat doet me wel plezier. Ik hoop dat die prestatie wel iets heeft veranderd voor de jongeren. Het geeft misschien wel hoop aan de jonge judoka's. Ik hoop voor het judo en voor de vrouwen in het judo dat dit positief zal zijn voor de toekomst."

Betere omkadering moet voor minder blessures zorgen