Brons voor Matthias Casse! Met ultieme houdgreep in golden score forceert hij alsnog EK-eremetaal

Brons voor Casse!

Matthias Casse heeft zich op het EK verzekerd van een bronzen medaille in de klasse tot 81 kilogram. In de kamp om het brons haalde hij het van de Italiaan Antonio Esposito met een knappe houdgreep in de golden score.





Casse kreeg in het begin van de kamp nog een bestraffing voor te defensief judo, maar toonde daarna opvallend veel initiatief. Hij varieerde in zijn aanvallen en zette zijn tegenstander voortdurend onder druk



Met succes, in de verlengingen probeerde Casse eerst een wurging, maar schakelde razendsnel over toen die niet lukte. Hij bevrijdde zijn been en zette een houdgreep op die na vijf seconden voldoende was voor een yuko en dus het brons.



Na zijn gemiste kans op de finale bewijst Casse zo opnieuw zijn weerbaarheid op het hoogste niveau.