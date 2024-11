Topsportdirecteur Olav Spahl probeert op olympische stage atletiekbrand te blussen: "Veel werk op de plank"

ma 18 november 2024 09:48

De Olympische Spelen liggen nog maar net achter de rug en toch zijn heel wat atleten intussen alweer aanwezig op de volgende olympische stage. Het ideale moment voor Team Belgium om terug te blikken op Parijs 2024 en vooruit te kijken naar LA 2028. Maar ook om enkele brandhaardjes aan te pakken. "Want we zijn bezorgd geweest over de situatie in de atletiekwereld", was topsportdirecteur Olav Spahl eerlijk.

Amper 3 maanden. Zo lang is het nog maar geleden dat de Belgische atleten konden schitteren op de Olympische Spelen in Parijs. Maar veel tijd om te bekomen was er niet, want de focus gaat al helemaal op de volgende editie: die van 2028 in Los Angeles. De atleten zijn intussen op olympische stage vertrokken om zich een eerste keer voor te bereiden. "Het was belangrijk om een hoofdstuk af te sluiten en een nieuw te beginnen", kadert topsportdirecteur Olav Spahl de stage. Dat eerste gebeurde door nog eens terug te blikken op de "rollercoaster van emoties" die Parijs 2024 was. "De analyse daarvan was zeer positief", klinkt het nog steeds. "We hebben het beste resultaat in 100 jaar neergezet en waren aanwezig met de grootste delegatie in al die jaren." "Al beseffen we ook dat er hier en daar nog gemengde gevoelens zijn, want niet alle dromen zijn uitgekomen. Er waren kansen op medailles die niet werden afgemaakt." "Nu moeten we dus kijken waar het meeste potentieel zit en waar we willen op inzetten. Dan blijven de typisch Belgische sporten bijzonder interessant: atletiek, judo, wielrennen en de paardensport."

Onder meer Evenepoel en Van Aert bezorgden ons land medailles op de Spelen.

Gevoelig onderwerp

Maar in één van die typisch Belgische sporten rommelt het de laatste tijd wel wat. Rutger Smith, de Nederlandse topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, wil alle topatleten centraliseren in één centrum in Gent. Het idee - en vooral de plotse aanpak - zorgde voor veel protest bij atleten en coaches. Op de olympische stage probeert Olav Spahl het brandje nu te blussen. "Er zijn wel meer federaties die in een transitieperiode zitten", nuanceert hij de ophef. "Maar we moeten wel goed opletten omdat dit fragiele momenten zijn, al zijn die normaal en gezond aan het begin van een olympische cyclus." "Het is wel een erg gevoelig onderwerp en uiteraard zijn we bezorgd geweest over de situatie. Dat is ook de reden waarom we de federatie en coaches hebben uitgenodigd hier in Belek." "We willen zo identificeren waar de uitdagingen zitten om zo ook de juiste antwoorden te vinden. We zijn een zeer positieve dialoog opgestart."

Er zijn al afspraken gemaakt voor midden december om te zien waar we tegen dan staan. Olav Spahl

Er worden dus wel degelijk stappen in de goeie richting gezet om het probleem de wereld uit te helpen. "Er zijn al afspraken gemaakt voor midden december om te zien waar we tegen dan staan", klinkt het bij Spahl. "In het projectvoorstel zien we in elk geval veel elementen die kunnen bijdragen aan het feit dat de aflossingen in LA zullen slagen. Maar er ligt ontzettend veel werk op de plank." "En een van de grootste en belangrijkste aspecten is een gezonde verstandhouding tussen de coaches voor de relays en de persoonlijke coaches van de atleten."

Sprintster Rani Rosius was geen fan van het idee om alles naar Gent te verhuizen.

Geen volkstoeloop