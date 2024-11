Wat is nu het probleem? En is een oplossing nabij? De onrust in de atletiekwereld in 3 vragen

za 9 november 2024 13:41

De onrust in de atletiekwereld is ook na "een positief overlegmoment" niet gaan liggen, want volgens de atletiekcoaches is men "geen stap dichter bij een oplossing". Waar zitten de knelpunten? Een overzicht.

1. Wat verandert er?

Rutger Smith, de Nederlandse topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, wil alle topatleten centraliseren in één centrum in Gent. Hij haalt de mosterd bij het Nederlandse trainingscentrum Papendal - een begrip in de sportwereld - waar heel wat profsporters samen trainen. Ook Smith kon destijds als olympiër proeven van die kruisbestuiving in Arnhem. Dat concept wil hij nu ook in Vlaanderen lanceren. In Gent zouden de atleten zich dan in de beste omstandigheden kunnen klaarstomen voor de grote afspraken: in een moderne sportinfrastructuur met de beste medische en sportwetenschappelijke omkadering. "Die aanpak houdt wel steek", zegt atletiekkenner David Naert. "Vlaanderen is een zakdoek groot met 6 miljoen inwoners. De middelen zijn ook niet onbeperkt, dus is het misschien beter om het budget niet te versnipperen, maar wel centraal te besteden."

2. Hoe reageren de atleten?

Toch stuitte het idee bij de Vlaamse atleten op protest, zeker omdat de plannen "zonder overleg" op tafel kwamen. Niet alleen de centralisering, ook het mogelijke wegvallen van persoonlijke omkadering zorgde voor vraagtekens. Die bezorgdheden probeerde topsportcoördinator Rutger Smith gisteren weg te nemen op een overlegmoment met de atleten. De Nederlander maakte duidelijk dat atleten hun financiële steun niet zullen verliezen als ze niet naar Gent komen. Een opluchting voor bijvoorbeeld sprintster Rani Rosius, die in Limburg woont. Er blijven ook persoonlijke budgetten beschikbaar om een privécoach in te schakelen. "De centralisering is om de atleten beter te maken", verduidelijkte hij. "Dat is wat we willen en daar kan iedereen gebruik van maken. Er zijn hier en daar wat regeltjes, maar de toppers kunnen daar gebruik van maken."

Zaken die eerder werden aangehaald zijn nu wel genuanceerder uitgelegd. Alexander Doom

Wat wel verandert: Atletiek Vlaanderen gaat zelf de buitenlandse stages plannen. "De grootste kostenpost gaan wij plannen, omdat wij daarin meer controle willen hebben en dat voor iedereen willen gelijk trekken", aldus Smith. De atleten zullen dus niet meer zelf met hun coach een stage uittekenen, de federatie neemt het heft in handen. "Op sportief vlak is dat ook een meerwaarde omdat we alle atleten op 1 plek samen willen hebben. Iedereen met een statuut is daar welkom", stelt Smith. Het overlegmoment nam alvast wat zorgen weg bij de atleten. Onder meer Bashir Abdi en Ben Broeders spraken over een constructieve avond. Alexander Doom stelde vast dat "de vraag voor transparantie is aangekomen". "Zaken die eerder werden aangehaald zijn nu wel genuanceerder uitgelegd." Verdere vragen zullen nu in 1-op-1-gesprekken met de atleten worden behandeld.

Alexander Doom.

3. Hoe reageren de coaches?

Ook heel wat atletiekcoaches blijven nu met vragen zitten. Rutger Smith had al een informatiemoment voor atleten én coaches gepland op 22 november, maar de open brief van de Vlaamse atletiekcoaches bracht alles in een stroomversnelling. Daarom werden de atleten gisteren al te woord gestaan. Coach Patrick Himschoot probeerde gisteren al aanwezig te zijn op het overlegmoment van de atleten, maar moet dus geduld oefenen tot 22 november. "De coaches hamerden erop dat ze volledig buitenspel werden gezet en dat de federatie alles in handen nam, maar dat blijkt nu niet zo te zijn", stelde atletiekkenner David Naert gisteren ook vast. "Er blijft budget voor persoonlijke coaches." De coaches eisten ook dat Bram Peters, die werd aangesteld als hoofdcoach van het estafetteproject, "per direct moet worden verwijderd". Belgian Tornado Alexander Doom noemde hem evenwel "de juiste man op de juiste plaats". "Als hij dat zegt, zal het wel gehoord worden", aldus David Naert. Enkele atletiekcoaches schrijven vanochtend in een open brief dat "op de meest acute vragen en bezorgdheden niet werd geantwoord". "De crisis is allerminst van de baan en we zijn geen stap dichter bij een oplossing." Op 22 november volgen mogelijk wel antwoorden. "Dan zullen we zien hoever we staan", besluit Naert.

